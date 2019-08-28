РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В среду в двух домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ на теплотрассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«28 августа в микрорайоне Климовск Подольска сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут производить плановые ремонтные работы на теплотрассе с 9:00 до 17:00. В этот отрезок времени не будет подаваться горячая вода в квартиры домов по адресам: улица Железнодорожная, дом 5, улица Ленина, дом 27», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.