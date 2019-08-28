РИАМО - 28 авг. Ряд улиц Басманного района столицы перекроют вечером в среду в связи с проведением крестного хода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Ограничение будет действовать с 19:00 до 19:30.

«Участок 1: Спартаковская улица от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской улицы. Участок 2: Нижняя Красносельская улица от Спартаковской улицы до Елоховского проезда. Участок 3: Елоховский проезд», — говорится в сообщении.

На всех участках будет действовать полное перекрытие.

Двадцать восьмого августа будет отмечаться день Успения пресвятой Богородицы.