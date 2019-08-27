РИАМО - 27 авг. В Дедовской городской больнице в округе Истра стартовал капитальный ремонт корпуса взрослой поликлиники, работы проведут в отделениях функциональной диагностики, физиотерапии, стоматологии, терапевтическом, а также в кабинетах узких специалистов и в рентген-кабинете, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Отделения, находящиеся в 11-м корпусе, будут переезжать поэтапно в соседнее крыло, чтобы пациенты могли без ущерба для комфорта получать медицинскую помощь на месте. Там, где провести переезд не получится, мы будем маршрутизировать людей в соседние медицинские организации. Всю информацию о временном перемещении отделений мы опубликуем на нашем сайте», — рассказал главный врач Дедовской больницы Эдуард Лимонджян.

Работы по восстановлению и модернизации корпуса проведут по программе «Здравоохранение Подмосковья». На эти цели выделено около 136 миллионов рублей из бюджета области.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, у министерства стоит приоритет на комфортные условия для пациентов в процессе получения медицинской помощи.



«Ремонт корпуса в Дедовской больнице продлится год. Но это временный дискомфорт», - добавила Мухтасарова.

Она отметила, что в рамках капремонта предполагается провести полную замену инженерных коммуникаций, выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить оконные блоки и двери.