РИАМО - 27 авг. Организатор электронного аукциона на ремонт детского сада в Рузском городском округе допустил нарушения, неправомерно отказав одному из исполнителей в участии, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

В роли организаторов выступили муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22» и муниципальное казенное учреждение «Центр закупок Рузского городского округа». Недопущенный до торгов подрядчик, ООО «ТопСтрой», счел отказ в участии незаконным и обратился с жалобой в подмосковное УФАС России.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ТопСтрой» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также, ведомство выдало детскому саду и центру закупок и обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.