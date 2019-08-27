РИАМО - 27 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд одобрил решение и предписание подмосковного УФАС касательно нарушения «Мособлэнерго» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее АО «КСС» пожаловалась на действия (бездействие) АО «Мособлэнерго» при проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания производственного назначения.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу обоснованной, выдало обществу обязательное для исполнения предписание», — говорится в сообщении.

АО «Мособлэнерго» решило оспорить в суде указанное решение и предписание.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Мособлэнерго» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.