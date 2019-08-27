РИАМО - 27 авг. На улице Малая Полянка в центре столицы отреставрируют главный дом усадьбы Хлудовых, построенный в конце XVIII века, на данный момент правообладателям памятника предстоит подробно изучить его особенности, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Дом крупных московских фабрикантов Хлудовых был возведен в 1780-1792 годы, сейчас он признан объектом культурного наследия регионального значения. Это здание примечательно своим эклектичным стилем. Комплекс научно-исследовательских и изыскательных работ в нем проведут с разрешения Мосгорнаследия.

«Его расположение по красной линии на пересечении двух улиц, а также близость к Полянскому рынку позволяют предположить, что у владения в свое время была доходная функция. Скорее всего часть дома сдавалась внаем под жилье и торговлю», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что эксперты должны будут выполнить тщательный осмотр и изучение дома, чтобы создать грамотный проект его восстановления.

После окончания научно-исследовательских и изыскательных работ, начнется процесс согласования проекта реставрации, далее будет выдано разрешение и подрядчик сможет приступить к работам. Все этапы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.

Здание расположено по адресу: улица Малая Полянка, дом №7, строение 1.