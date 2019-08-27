РИАМО - 27 авг. В Подмосковье в первом полугодии на 4,6% снизилась смертность, также уменьшились рождаемость, число свадеб и количество разводов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

В I полугодии 2019 года в Московской области число родившихся составило 33730 человек. Количество новорожденных уменьшилось на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Число умерших сократилось на 4,6% и составило 45,9 тысячи человек. Из наиболее частых причин смерти в январе-июне 2019 года выделялась группа болезней системы кровообращения, на которую приходилось 39,5%», — говорится в сообщении.

От болезней нервной системы умерло 15,2% населения, от новообразований – 14,9%, от травм и отравлений – 7,5%, от болезней органов пищеварения –5,4%, от психических расстройств – 4,3%, от болезней органов дыхания – 2,7%, от инфекционных и паразитарных болезней – 1% и от прочих причин - 9,5%.

За полгода зарегистрировали 20375 браков. Это на 5,5% меньше, чем было в первом полугодии 2018-го. В то же время позитивна динамика разводов: в первой половине 2019-го зарегистрировали 14452 развода, это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что касается миграционных потоков, то число прибывших уменьшилось на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выбывших – на 6,8%.

Положительное сальдо миграции сложилось в основном за счет притока населения из других регионов России (109772 человека), международная миграция также дает положительный результат (25061 человек).