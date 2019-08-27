РИАМО - 27 авг. В Московской области зарегистрировано более 51 тысячи доноров, по этому показателю в Центральном федеральном округе (ЦФО) Подмосковье занимает второе место, уступая лишь Москве, где насчитывается 84 тысячи доноров, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Развитие службы крови и донорства в Подмосковье обсудили в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

«Московская областная станция переливания крови ежегодно проводит 500 выездных Дней донора, с ней сотрудничает более 100 корпоративных партнеров, 42 учебных заведения. Служба крови Московской области является лидером по заготовке крови на выезде по ЦФО», – отмечается в сообщении.

Всего же в регионе работает 95 медицинских организаций, которые оказывают трансфузиологическую помощь – переливание крови и ее препаратов. В прошлом году такую помощь с компонентами донорской крови получили более 38 тысяч пациентов.

В то же время внештатный специалист по трансфузиологии Минздрава Московской области и Минздрава РФ по ЦФО Мария Аппалуп отметила ряд проблем Службы крови Московской области, среди которых выделила избыточную структуру, низкий уровень централизации и информатизации, отсутствие логистической системы доставки компонентов крови, низкую экономическую эффективность малых подразделений, прием доноров один-три дня в неделю, отсутствие единого стандарта качества донорской крови.

Некоторые проблемы уже решены или решаются в данный момент. Например, в 2018 и 2019 годах Московскую областную службу переливания крови перевели на семидневную рабочую неделю по приему доноров. Также введена круглосуточная бригада лабораторной диагностики и запущена информационная кампания по популяризации донорства.

«Председатель Комитета Андрей Голубев предложил порекомендовать министерству здравоохранения Московской области обратить внимание на решение проблемных вопросов службы крови», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления обеспечения социальных гарантий министерства социального развития Московской области Инны Филимоновой, на территории региона живет 29 тысяч почетных доноров. Это федеральное звание. По закону почетные доноры ежегодно получают выплату более 14 тысяч рублей, а также имеют право на внеочередное получение медпомощи, первоочередное приобретение льготных путевок, выбор даты оплачиваемого отпуска в удобное время.

Филимонова также заметила, что на территории Подмосковья действуют и региональные меры поддержки почетных доноров. Например, они имеют право бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области и Москвы. В то же время доноры-пенсионеры поощряются ежемесячной денежной выплатой в размере более 2,1 тысячи рублей, которая также ежегодно индексируется. Также им компенсируют 50% на оплату коммунальных услуг.