РИАМО - 27 авг. Театральную, Московскую и Дворцовую аллеи в столице полностью перекроют для движения транспорта 31 августа из-за концерта рэп-исполнителя Макса Коржа на стадионе «ВТБ Арена», говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Театральная аллея. Период: 31 августа с 15:00 до 23:00. Участок 2: Дворцовая аллея, Московская аллея. Период: 31 августа с 12:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

Все аллеи, расположенные рядом со станцией метро «Динамо», будут перекрыты для движения транспорта полностью.

Как уточняется на сайте стадиона, 31 августа в 19:00 на «ВТБ Арене» начнется концерт белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа. Он выпустил уже пять альбомов, а зрителям обещают грандиозное шоу.