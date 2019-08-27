РИАМО - 27 авг. По «дачной амнистии» садовые и жилые дома на земельном участке можно поставить на учет в упрощенном порядке, для оформления прав необходимо представить технический план и правоустанавливающие документы в случае необходимости, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Подмосковью.

В силу вступил федеральный закон о «дачной амнистии», теперь амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года. Нововведения дают возможность гражданам поставить садовые и жилые дома, созданные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, на кадастровый учет и осуществить регистрацию прав в упрощенном порядке.

«Для оформления прав на такие дома необходимо представить только технический план объекта недвижимости, подготовленный кадастровым инженером, и, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, правоустанавливающие документы на данный земельный участок», — говорится в сообщении.

Предоставление уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта, об окончании строительства не требуется. Поэтому правообладатели таких объектов недвижимости, ранее подававшие документы для регистрации, но получившие приостановление в связи с отсутствием таких уведомлений, могут обратиться в МФЦ Московской области с заявлением о возобновлении процедуры кадастрового учета и регистрации прав в связи с изменениями законодательства.

В случае, если органом регистрации прав ранее принято решение об отказе в осуществлении кадастрового учета и регистрации прав, заявитель вправе повторно представить пакет документов. Данные документы будут рассмотрены в соответствии с положениями нового законодательства.

«Дачная амнистия» применяется исключительно для объектов недвижимости, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. То есть если речь идет о строительстве жилого дома в границах населенных пунктов, на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), то здесь положения о «дачной амнистии» не применяются», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Росреестра по Подмосковью Анна Кузнецова.

«Дачная амнистия» начала свое действие в 2006 году и продлилась до 1 марта 2019 года. За это время жители Московской области смогли оформить права в упрощенном порядке почти на 1,1 миллиона объектов недвижимости: земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи.

Наибольшее применение «дачная амнистия» получила в 2010 году – в Подмосковье было зарегистрировано 196 тысяч прав в упрощенном порядке. С тех пор этот показатель сокращался: в 2013 году – 56,1 тысячи, в 2015 году – 33,6 тысячи, в 2017 – 14,6 тысячи прав, в 2018 году и в январе-феврале 2019 года – всего 2,9 тысячи прав.