РИАМО - 27 авг. В пяти городских округах Подмосковья до конца текущего года установят фонтаны, среди которых будут и сухие фонтаны, в которых струи воды бьют будто из-под земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в жаркие летние дни сухие фонтаны пользуются особенной популярностью у местных жителей.

«Здесь можно и помочить ноги, и поиграть с водой в догонялки, а вечером сделать эффектное фото на фоне подсвеченных струй», — сказал Хайкин.

Так, в Ногинске благоустроят центральную часть города и установят фонтан-чашу. В Шаховской выполнят благоустройство по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева. Там появится сухой фонтан.

В Ленинском городском округе благоустроят пешеходную зону Советского проезда и части пешеходной зоны улицы Советская около кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда. Там установят сухой фонтан.

В округе Воскресенск облагородят усадьбу Кривякино и установят сухой фонтан. В Серпухове на Привокзальной площади появится фонтан-чаша.

В столице сухие фонтаны начали появляться только с 2013 года. В Московской области – с 2016-го. Первыми познакомились с необычным сооружением жители Орехово-Зуева, Истры и Волоколамска. В 2017 году в Щелкове появился сухой фонтан при благоустройстве сквера имени Пушкина.

Также в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» на площади перед ДК Калинина в Королеве и в Егорьевске на улице Советская были установлены сухие фонтаны.

В этом году открыли новый плоскостной фонтан с подсветкой в Волоколамске на территории у ФОКа «Лама».