РИАМО - 27 авг. Ремонтно-восстановительные работы проводят на экспозиции железнодорожных войск на открытой площадке Музея Победы в Москве, подготовкой тематической площадки и техники занимаются военнослужащие 857-го учебного центра железнодорожных войск из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Военные железнодорожники Подмосковья приведут в порядок некоторые элементы реконструкции разрушенного моста, восстановят на площадке деревянный настил, а также заменят шпалы. Кроме того, они починят и покрасят вагон «Теплушка».

«Подобные работы впервые проводятся на открытой площадке. Они проходят в рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий 9 мая 2020 года», - отметил главный хранитель Музея Победы Станислав Вельский.

Несмотря на то, что работы проводятся в рамках подготовки к 9 мая, их планируют завершить уже в сентябре 2019 года.

Экспозиция железнодорожных войск и инженерных сооружений Музея Победы состоит из паровозов, санитарного и грузового вагонов, а также гидравлической колонки для экипировки паровозов водой. Здесь же размещены макет противотанковых мин, которые использовали советские партизаны для подрыва железнодорожного полотна. Кроме того, на этой площадке можно увидеть реконструкцию разрушенного железнодорожного моста и временного восстановленного моста.