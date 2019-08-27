РИАМО - 27 авг. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому (позиция 6), возведенному на улице Колхозная в городском округе Лыткарино, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Дом возведен в составе ЖК «Лыткарино Хит». Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь трехсекционного 17-этажного жилого дома составляет 21,8 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 306 квартир жилой площадью 15,6 тысячи квадратных метров.

Застройщиком объекта выступает АО «ЮИТ Московский регион». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадка, парковочное пространство.