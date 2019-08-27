РИАМО - 27 авг. В Бронницах модернизировали очистные сооружения 43-летней давности, что позволило обеспечить 22 тысячи жителей качественно новым канализованием и водоотведением и сократить в десять раз уровень вредных выбросов в реку, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во вторник на введении в эксплуатацию новых очистных сооружений присутствовали министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин вместе с главой Бронниц Виктором Неволиным. Оборудование модернизировали в рамках проекта «Оздоровление Волги», который является частью национального проекта «Экология». В последнем планируется устранить вред от 39 источников загрязнения реки Волги в Подмосковье.

«Основной задачей программы по оздоровлению реки Волги является сокращение в три раза доли отводимых загрязненных сточных вод. Мы планируем за пять лет снизить объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод в три раза с 0,37 до 0,12 куб км/год к 2024 году», — отметил Хромушин.

Он утверждает, что именно на Московский регион приходится основная доля стоков, сбрасываемых в Волгу, и большинство приходится на морально устаревшие сооружения 1950-60-х годов постройки. Все основные сооружения в очистных Бронницах датируются 1976 годом, до 2016 года в них капитального ремонта не делали. Начиная с 2016 года в Бронницах стартовали работы по обновлению очистных сооружений.

Так, рабочие поставили новую аэрационную систему в одном из двух аэротенков, установили дисковые мембранные мелко пузырчатые аэраторы, заменили эрлифты на первичных и вторичных отстойниках, распределяющие короба с изменением схемы подачи сточных вод, установили новый̆ пластиковый зубчатый̆ водослив на вторичном отстойнике и установили станцию дозирования гипохлорита натрия.

В материале отмечается, что все эти обновления были своевременны, благодаря чему очистка стоков Бронниц стала в несколько раз качественней. Хромушин заметил, что работа местного водоканала поспособствовала значительной финансовой экономии при реконструкции очистных сооружений. Многие работы удалось сделать самим, не привлекая для этого подрядчиков.

«Работа проделана большая, она шла очень долго - практически три года, начиная с парка канализационных насосных станций и сети, сейчас завершился первый этап, дальше будет развитие ситуации - эти очистные сооружения через несколько лет будут переделаны в конструкцию закрытого типа», — добавил Хромушин.

Изношенность очистных сооружений в целом по Московской области довольно высокая, поэтому правительство утвердило целевую программу. Модернизация очистных сооружений в Бронницах – еще только один из первых вестников реализации масштабного проекта «Экология».