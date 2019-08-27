РИАМО - 27 авг. Мужчину из Кабардино-Балкарии поймали при попытке вынести сантехнические трубы стоимостью 27 тысяч рублей из торгового центра в Ленинском округе, полицейские проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания местного отдела Росгвардии выехал после получения сигнала «тревога» из охраняемого комплекса на Варшавском шоссе.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы совместно с администрацией магазина по камерам видеонаблюдения выяснили, что мужчина пытался пронести в хозяйственной сумке сантехнические трубы в большом количестве», — отмечается в материале.

Увидев сотрудников Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться в торговом зале, но его задержали.

Неудавшийся похититель, 31-летний мужчина, ранее судим не был. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.