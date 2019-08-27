РИАМО – 27 авг. В столичном районе Митино открыли новый сквер на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе, его благоустроили по программе «Мой район», говорится в сообщении пресс-службы префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

«Возле дома 27, корпус 1, по Пятницкому шоссе старые дорожки и народные тропы замостили плиткой, на прилегающей территории уложили новый асфальт. Установили фонари, скамейки и урны, посадили деревья, кустарники и газон. Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретро-стиле», – говорится в сообщении.

По часам можно сверять время. Они идут с точностью до секунды. С помощью GPS они синхронизируются со спутником.

Также по просьбам жителей в сквере сделали детскую площадку. На безопасном резиновом покрытии поставили качели, карусель, две качалки на пружинках и детский спортивный комплекс.