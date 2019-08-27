РИАМО - 27 авг. Благодаря обработке территорий от клещей в столице с начала сезона в летних оздоровительных загородных и городских лагерях среди отдыхавших детей не зафиксировано ни одного случая присасывания клещей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ведомством с начала сезона активности клещей проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. С апреля по октябрь энтомологами обследуются парки и лесопарки на наличие иксодовых клещей.

«Организовано проведение обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях (перед началом каждой смены), детских дошкольных организациях и зонах отдыха. С начала сезона 2019 года в Москве обработано 3275,044 гектара территорий, в том числе в летних оздоровительных учреждениях около 330 гектаров. В результате проводимой профилактической работы в летних оздоровительных загородных и городских лагерях среди отдыхавших детей не зарегистрировано ни одного случая присасывания клещей», - отмечается в материале.

Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 32,4 тысячи человек, из них – 9 874 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора исследовано более 36 тысяч клещей, обнаруженных при проведении мониторинга и доставленных населением. Ни в одном из них не обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита, ДНК возбудителя клещевого боррелиоза обнаружена в 18,2% случаев.

По данным оперативного мониторинга, на 34 неделе 2019 года обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами москвичей за город, регистрируются случаи присасывания клещей при посещении лесопарковых зон, преимущественно на территории новой Москвы, лесопарков «Лосиный остров», «Серебряный бор».

Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.