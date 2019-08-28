РИАМО - 28 авг. Управление Росреестра по Московской области проведет обучающий семинар для застройщиков региона в среду, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Специалисты подмосковного Росреестра расскажут представителям организаций девелоперов об основных аспектах государственной регистрации прав на объекты долевого строительства с учетом нововведений в законодательство», – говорится в сообщении.

На мероприятии также рассмотрят методологические, технологические и организационные вопросы осуществления государственного кадастрового учета многоквартирных домов и помещений в них.

В семинаре планируется участие представителей министерства жилищной политики Московской области, Главного управления Государственного строительного надзора Московской области, ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», ООО «ТехноКад», ассоциации застройщиков Московской области и других организаций.

Семинар состоится на площадке управления по адресу: город Москва, улица Поклонная, дом 13.