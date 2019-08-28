РИАМО - 28 авг. Движение транспорта на нескольких улицах Таганского района Москвы остановят вечером в среду из-за проведения крестного хода, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города.

Временная мера будет действовать с 19:30 до 20:00.

«Участок 1: улица Талалихина от дома №24, строение 3, до Стройковской улицы. Участок 2: Стройковская улица от улицы Талалихина до Иерусалимской улицы. Участок 3: Иерусалимская улица от Стройковской улицы до дома №20, строение 2, по улице Талалихина», — говорится в сообщении.

Все перечисленные участки будут перекрыты полностью.

Двадцать восьмого августа отмечается день Успения пресвятой Богородицы.