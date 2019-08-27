РИАМО - 27 авг. В Воскресенске и Долгопрудном управляющие организации – МУП «Управление домами» и ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» – привели в надлежащее состояние этажные электрические щиты в многоквартирных домах, нарушения зафиксированы в ходе внеплановых выездных проверок по обращениям жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«При проверке в доме №16 по улице Докторова в Воскресенске жилищные инспекторы установили, что корпус электрощита в тамбуре квартиры заявителей оказался незапертым, а его содержимое не зафиксировано надлежащим образом. В подъезде №8 дома №30 по улице Дирижабельная в Долгопрудном на 3 и 4 этажах так же зафиксированы факты повреждения электрических щитков: они частично отходили от стены», – отмечается в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что главная задача этажных электрощитов – распределение электропитания между квартирами. Без качественного обслуживания и электроремонта, щиты этажного типа могут представлять повышенную опасность для жителей, начиная с серьезной угрозы поражения током и заканчивая возникновением замыкания и пожара в доме.

Поскольку этажные щиты относятся к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность за их состояние несут управляющие организации, которым жилищные инспекторы предписали незамедлительно устранить выявленные нарушения. Кроме того, к МУП «Управление домами» и ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» применены меры административного воздействия, выразившиеся в наложении денежных штрафов.

Жилищные инспекторы убедились в том, что в результате вмешательства управляющая организация из Воскресенска укрепила корпус электрощита в тамбуре квартиры заявителей и закрыла его на замок, а управляющая компания из Долгопрудного так же произвела ремонт этажных щитов на 3 и 4 этажах многоквартирного дома, там, где ранее были зафиксированы нарушения. Работы по исполнению предписаний надзорного ведомства исполнены в полном объеме.