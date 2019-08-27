РИАМО – 27 авг. В России запустили акцию «Лес вместо букета», школьникам и родителям предлагают посвятить своим педагогам будущий лес и вручить соответствующие сертификаты учителям в День знаний вместо срезанных цветов, говорится в сообщении пресс-службы движения «ЭКА».

На сайте PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес учителю, классу или школе. Деревья высадят осенью и весной волонтеры движения «ЭКА» на пострадавших лесных территориях в регионах России. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

«Мы приглашаем всех школьников и их родителей поддержать нашу акцию и порадовать своих учителей по-настоящему запоминающимся и добрым подарком, который станет символом развития и мудрости, а также личным вкладом в общее будущее», — сказала руководитель проекта «ПосадиЛес» Марианна Мунтяну.

Акция «Лес вместо букета» проходит четвертый год подряд. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более 5 тысяч деревьев в российских регионах.

За четыре года высадили более 480 тысяч деревьев в 20 регионах России. Посадки профинансировали свыше 4 тысяч человек.

Движение «ЭКА», основавшее проект «ПосадиЛес», занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.