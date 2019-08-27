РИАМО - 27 авг. Сотрудники Главного управления на транспорте МВД РФ перекрыли канал поставки героина, организованный группой лиц на территорию России, изъято 3 килограмма запрещенного вещества, сообщается на сайте МВД РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий <…> в районе села Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин. При досмотре у них изъято почти 3 килограмма героина в упаковке», – говорится в сообщении.

Наркотики поставлялись в Москву железнодорожным и воздушным транспортом, после чего распространялись в регионы страны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.