РИАМО - 27 авг. Среди пожилых любителей бега, которые вышли на масштабный полумарафон в Дмитрове, самой старшей оказалась 86-летняя Клара Богатова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнование было четвертым из пяти забегов серии «Живу спортом», оно прошло 24 августа. К нему присоединились более 2 тысяч человек. Самым старшим мужчиной на полумарафоне стал 73-летний Владимир Сычев. Как утверждает министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, участие и Богатовой, и Сычева стало одновременно и примером для подрастающего поколения, и наглядным результатом работы губернаторской программы «Активное долголетие».

«Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших факторов активного долголетия. Мы открываем перспективы и популяризируем активный образ жизни среди людей старшего возраста различными способами. Среди них и работа программы «Добрый час» в ФОКах региона, и проведение соревнований и спартакиад пенсионеров, и многое другое», — рассказал Терюшков.

Он добавил, что эти инициативы плодотворны: пожилых людей, занимающихся спортом, стало больше. При этом, занимаются они не только во дворах и на спортивных площадках, но и принимают участие в различных спортивных событиях наряду с молодежью.