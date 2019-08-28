РИАМО - 28 авг. В рамках работы Международного авиационно-космического салона пройдет финал ежегодного конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли, организованного Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, конкурс проводится среди проектов авторских коллективов вузов, научных организаций и предприятий из разных регионов страны, имеющих потенциал для коммерциализации.

«По традиции количество финалистов – от шести до девяти проектов, из них выберут трех победителей. Премия за первое место составит 100 тысяч рублей, за второе место – 75 тысяч рублей, за третье место – 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Впервые в истории конкурса будет организована акселерация проектов-победителей: они получат поддержку по программам интенсивного развития на VI Ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» (11-12 декабря, Экспоцентр на Красной Пресне).

Тематические направления конкурса: создание летательных аппаратов для освоения и развития труднодоступных регионов, выполнения комплексных авиационных работ для отраслей национальной экономики; объекты инфраструктуры воздушного транспорта; авиационная мобильность в городских агломерациях и комплексное освоение территории, прилегающей к аэропорту.

Мероприятие пройдет в конгресс-центре МАКС-2019 с 10:00 до 12:00.

МАКС стартовал в Жуковском во вторник, он продлится по 1 сентября. Главная цель авиасалона – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.