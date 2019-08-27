РИАМО - 27 авг. Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина 31 августа в 22:00 произведет артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны», - отмечается в сообщении.

Всего в небо Москвы будет выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки — два человека.

В операции по освобождению Бухареста принимали участие войска 2-го Украинского фронта (маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), в том числе 53-я армия (генерал-полковник И.М. Манагаров), 6-я танковая армия (генерал-лейтенант танковых войск А.Г. Кравченко).