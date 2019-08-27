РИАМО - 27 авг. В Подмосковье и Москве живут 5,3 миллиона пенсионеров, они получают различные виды пенсий – по старости, инвалидности, потере кормильца, пенсии также получают военнослужащие, космонавты и члены их семей, летчики-испытатели и другие, говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«Подавляющее число пенсионеров - 4,8 миллиона - являются получателями страховых пенсий, из них 2,9 миллиона проживают в Москве, 1,9 миллиона – в Московской области. Абсолютное большинство жителей Московского региона – 4,5 миллиона – получают страховую пенсию по старости», — говорится в сообщении.

С 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер пенсии. Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

В 2019 году для получения права на страховую пенсию необходимо иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Ежегодно с учетом переходных положений количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет равным 30 и 15 соответственно. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно «заработать» в 2019 году, составляет 9,13.

«Если пенсионных баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная», — добавляется в сообщении.

Узнать о количестве пенсионных баллов можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и в мобильном приложении.

С 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет общеустановленного. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года.