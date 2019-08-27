РИАМО – 27 авг. В Подмосковье готовятся создать первый природный парк «Журавлиный край», он расположится на севере региона – на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мы планируем, что площадь природного парка составит порядка 75 тысяч гектаров. В его состав войдут 11 существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе знаменитая «Журавлиная родина». Цель создания парка – сохранить в неприкосновенности уникальные экосистемы Верхневолжской низменности, места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

В состав первого в Подмосковье природного парка планируется включить заказник «Журавлиная родина», ООПТ «Маклаковский», «Дубненский левобережный заказник», «Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса», «Озеро Заболотское и его окрестности», «Большое и Малое Туголянские озера», а также «Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества», «Комплекс сырых лесов и лесных болот».

Кроме того, в зону природного парка могут попасть такие охраняемые природные территории, как «Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса», «Дубненская колония серых цапель» и «Константиновские черноольшаники».

По словам Куракина, перед экологами стоит большая задача – они должны будут обследовать всю территорию парка, проектированием которого занимается Минэкологии Подмосковья, и составить отчет, в который также войдут предложения по организации экологического туризма в парке.

«Пройдет комплексное обследование территории проектируемого парка. Экологам предстоит пройти маршрут обследования не менее 5500 километров и организовать, как минимум, 3 тысячи точек полевых работ», – сказал Куракин.

Предложения по организации экотуризма будут включены в отчет об обследовании впервые в практике Московской области. Они должны будут включать в себя конкретные схемы экологических троп и маршрутов, а также размещения разнообразных туристических объектов: от визит-центров до смотровых и видовых площадок.