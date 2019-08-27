РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Двоих детей и женщину, пострадавших при столкновении автобусов в Люберцах, отпустили из больницы, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Во вторник в 18:00 на Комсомольском проспекте Люберец столкнулись два автобуса, один из них – маршрут №51К. При столкновении пострадали три человека – два ребенка и один взрослый. Их доставили в медицинские организации Люберец, где врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшие в ДТП женщина и два ребенка получили легкие травмы. Женщина от госпитализации отказалась, а детей уже отпустили домой из больницы», – сказал сотрудник.

Полиция проводит проверку по данному факту.