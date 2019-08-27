РИАМО - 27 авг. В Московской области с начала 2019 года заключено 26 тысяч договоров на техприсоединение к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года крупнейшие энергокомпании, работающие на территории Подмосковья, – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» – заключили более 26 тысяч договоров на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям», – сказал Пестов.

Общая мощность, которая будет выдана заявителям по итогам исполнения данных договоров, составляет 630 мегаватт.

Почти 90% заявок на подключение поступило через интернет – без посещения заявителями офисов энергокомпаний. В настоящее время «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» предоставляют полный цикл услуг по подключению к электрическим сетям через личные кабинеты на своих официальных сайтах.

Также заявку можно оформить на портале Государственных и муниципальных услуг Московской области. Через онлайн-сервисы обрабатываются заявки потребителей мощностью до 150 киловатт.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится системная работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к электрическим сетям. На сегодняшний день процедура подключения к электрическим сетям с присоединяемой мощностью до 150 киловатт осуществляется в среднем в срок до 64 дней. Для сравнения, в 2018 году этот срок составлял 78 дней», – отметил Пестов.