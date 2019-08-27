РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. На Комсомольском проспекте подмосковных Люберец столкнулись два автобуса, один из них принадлежит перевозчику «Ранд-Транс», сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в правоохранительных органах.

Во вторник в 18:00 на Комсомольском проспекте столкнулись два автобуса. При столкновении пострадали три человека – два ребенка и взрослый. Пострадавших доставили в медицинские организации Люберец, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. На месте работает полиция.

«По уточненным данным, одним из столкнувшихся автобусов был маршрут №51К. Он обслуживается компанией «Ранд-Транс», – сказал собеседник.

По его словам, второго перевозчика устанавливают. Проводится проверка.

Маршрут №51К курсирует от ТЦ «Реал» до улицы Урицкого и 8 Марта. Путь проходит, в том числе, и через Комсомольский проспект.