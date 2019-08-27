РИАМО - 27 авг. В результате ДТП на Комсомольском проспекте в Люберцах автобус «Мострансавто» был задет слегка, в нем пассажиры не пострадали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании.

В 18:00 на Комсомольском проспекте произошла авария с участием двух автобусов, в ДТП пострадали три человека – два ребенка и один взрослый.

«В ДТП участвовало несколько транспортных средств. Автобус «Мострансавто» один из трех участников происшествия. Отметим, что транспортное средство предприятия было задето по касательной. <…> Пассажиры, находящиеся в автобусе предприятия, не пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вины водителя автобуса «Мострансавто» в произошедшей аварии нет.