РИАМО - 27 авг. В поликлинике №3 в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска открылось новое отделение медицинской профилактики, оно начало работу перед единым днем диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всего в единый день диспансеризации в Красногорске обследование прошли 300 человек.

«На первом этапе пациенты проходят ЭКГ, сдают клинический анализ крови, флюорографию, для женщин - смотровой кабинет и маммография. Можно исследовать глазное дно», - сказала исполняющая обязанности заведующей ГБУЗ «Красногорской городской больницы №2», поликлиники №3 Ольга Гришина.

После этого проводится осмотр у узких специалистов-медиков, и делается заключение. Кроме того, врачи дают пациентам свои рекомендации.

«Выявлено, что 73 (21%) человека имеют повышенное артериальное давление, 52 (15%) - повышенный холестерин, избыточная масса тела (ожирение) - у 110 человек (31%), низкая физическая активность у 98 (28%)», - добавляется в сообщении.

Также в ходе диспансеризации врачи отметили наибольшие подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы у 25 человек, также подозрения на заболевания желудочно-кишечного тракта нашли у 22 человек, а на болезни органов дыхания — у 13 человек. Также было 11 человек с подозрением на сахарный диабет, у девятерых нашли признаки болезни мочеполовой системы, еще у девяти пациентов проявлялись болезни нервной системы, а у четырех человек — болезни глаз. Кроме того, у одного человека заподозрили онкологическое заболевание.

Также на прошедшей неделе прошел день открытых дверей в акушерском отделении Красногорской городской больницы №1.

Местному роддому более 30 лет, но за последние два года его модернизировали и переоборудовали. В его стенах ежемесячно появляется на свет от 160 до 180 детей.