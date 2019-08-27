РИАМО - 27 авг. Уже 4 миллиона документов прошло через портал исполнения контрактов, который создали с целью цифровизации данного этапа, эта практика делает исполнение соглашений прозрачными и уменьшает опасность срыва сроков приемки и оплаты, говорится в сообщении Главного контрольного управления Московской области.

Документооборот портала составляет в среднем 20 документов каждую минуту или один документ за три секунды.

«Скорость, прозрачность, открытость — это основные преимущества портала, позволяющие эффективно выстраивать взаимодействие сторон по контракту», — отмечается в материале.

Электронный документооборот на этапе исполнения контракта усиленно внедряют в Московской области. Регион уже завоевал положение ведущего в области цифровизации этого этапа.

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками (ПИК ЕАСУЗ) стал первой в стране системой электронного документооборота при исполнении контрактов. Ее создали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

С помощью портала участники соглашения могут контролировать сроки исполнения данных обязательств. Портал уведомляет стороны контракта о сроках подписания документов, фиксирует дату их представления и подписания. При этом участники освобождаются от необходимости использовать бумажные документы.

Представители Главного контрольного управления Московской области утверждают, что так как этап исполнения контракта стал прозрачным, можно рассчитывать на повышение доверия бизнеса к контрактной системе и повысить эффективность использования бюджетных средств.