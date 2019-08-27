РИАМО - 27 авг. В парке «Елочки» Башкинского лесничества в Домодедове обнаружили пять аварийных деревьев, лесные инспекторы их убрали, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В августе после ураганных ветров в парке «Елочки», расположенном в 59 квартале Башкинского лесничества, были выявлены аварийные деревья с опасным наклоном на линию электропередачи. Сотрудники Башкинского участкового лесничества провели обследование территории парка и выявили несколько опасных деревьев», - говорится в сообщении.

Лесные инспекторы совместно с работниками МБОУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» провели уборку пяти аварийных деревьев в парке.