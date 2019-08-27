РИАМО - 27 авг. В Ногинске Богородского городского округа 399 переселенцев из аварийного жилья поселят в новом 12-этажном многоквартирном доме, строительство которого было накануне завершено, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Дом был построен в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Уже выдано разрешение на ввод строения в эксплуатацию. Дом находится по адресу: Ногинск, улица Юбилейная, дом 16А.

«Новое жилье получат 399 жителей аварийных домов. Всего будет расселено 171 жилое помещение площадью более 5,8 тысяч квадратных метров», - уточнил глава ведомства.

Так, расселены будут дома по следующим адресам: улица Ново-Ногинская, дом 12; улица Вторая Совхозная, дома 2,4,6,8; Первый Речной проезд, дом 2; улица Мирная, дом 1; Первый Декабрьский переулок дома 1,3,5,7.

Застройщиком новостройки, в которую переселят людей, выступило ООО СЗ «Фаворит Девелопмент». Сейчас дом ставят на кадастровый учет. В четвертом квартале 2019 года планируется вручить ключи от нового жилья переселенцам из аварийного жилья.