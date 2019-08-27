РИАМО - 27 авг. Главный педиатр столицы Исмаил Османов рассказал, как сохранить здоровье детей в отпуске в бархатный сезон, в частности, почему не стоит мазать солнечные ожоги сметаной, а также на какой срок лучше всего выезжать с ребенком в отпуск, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

При солнечных ожогах кожу следует мазать специальными средствами и не доверять рекомендациям народной медицины, об этом рассказал главный педиатр Москвы и главный врач детской клинической больницы имени З.А. Башляевой в первом выпуске лектория «Бегу к врачу. Дети» с Татьяной Буцкой – нового проекта столичного Депздрава.

«Это совершенно неэффективно, есть специальные препараты, которые лучше брать с собой и использовать при солнечных ожогах после долговременного пребывания на солнце. Очень важно, чтобы ребенок не находился под открытыми лучами солнца. Самый оптимальный период – до 10 утра и после 5 вечера», — сказал Османов.

Также главный педиатр столицы утверждает, что если выехать с ребенком в отпуск менее чем на две недели, он не получит благотворного эффекта, так как адаптация ребенка в любом месте занимает не менее 14 дней.

Цель лектория «Бегу к врачу. Дети» заключается в увеличении медицинской грамотности родителей и развеивании мифов, окружающих сферу здоровья. Встречи будут проходить в форме бесед с известными практикующими врачами и учеными, которые расскажут о подходах и рекомендациях современной медицины в области педиатрии.