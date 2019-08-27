РИАМО - 27 авг. Электронный аукцион по аренде земельного участка в микрорайоне Ольгино Балашихи под возведение спортивного объекта проведут в Подмосковье, заявки принимают до 16 сентября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«На Единой торговой площадке Московской области комитетом при взаимодействии с администрацией городского округа Балашиха объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под спорт. <…> Начальный размер годовой арендной платы на торгах составляет 288 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Земельный участок площадью 1,19 тысячи квадратных метров микрорайоне Ольгино предоставят в аренду на шесть лет. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) до 16 сентября.

«Вид разрешенного использования «спорт» включается в себя размещение зданий и сооружений для занятия спортом, спортивных баз, обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, оборудование площадок для занятия спортом», - поясняется в материале.

Балашиха ежегодно входит в топ 10 районов Московской области с благоприятным предпринимательским климатом, а появление в городе нового спортивного объекта безусловно станет большим плюсом для деловой активности бизнеса. Также новый спортивный объект поспособствует увеличению спортивной активности жителей и гостей городского округа.