РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Инвестор предложил свои варианты решения проблем застройки жилого комплекса «Томилино» в подмосковных Люберцах, дольщики смогут получить ключи от квартир через 6-12 месяцев, сказал генеральный директор 1-го строительного треста «ПСТ Москва» Алексей Демьянчук.

Дольщики жилого комплекса «Томилино» в Жилино-1 уже три года не могут получить ключи от своих квартир. Во вторник в администрации Люберец прошло заседание инвестора, представителей администрации и дольщиков жилого комплекса «Томилино», на котором жителям предложили три варианта решения проблем. Инвестором выступил 1-й строительный трест «ПСТ Москва».

«Нами найдены три пути решения: первый – это достройка будет осуществляться за счет фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Но в этом случае ключи дольщики получат через 3-4 года. Сценарий номер два – если привлекут нового застройщика через конкурсную процедуру, то ключи вы получите примерно через 2 года. Вариант номер три – это достройка операционным управляющим. В таком случае мы предполагаем, что ключи дольщики получат через 6-12 месяцев», – сказал Демьянчук.

По его словам, строительная готовность домов №№4, 5, 6 высокая, их можно сдать в эксплуатацию уже в нынешнем году.

Для лучшей коммуникации инвестора с дольщиками создан антикризисный консультационный центр. Он начнет работать 4 сентября.