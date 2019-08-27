РИАМО - 27 авг. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке хода строительства малоэтажной многоквартирной жилой застройки в поселке Нагорное городского округа Мытищи, строительные работы ведут в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жилые дома (корпуса 1, 2, 3, 4, 6) возводятся в рамках проекта ЖК Barton.

«В настоящее время на корпусах 1, 2, 3, 4 ведутся работы по устройству кирпичной кладки и отделочные работы, а на корпусе 6 – устройство монолитного каркаса здания», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «Альфа». Общая площадь указанных домов составит 16,5 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 216 квартир.

Застройщик планирует достроить корпуса 1, 2, 3, 4 - в первом квартале 2020 года, 6 корпус - в третьем квартале 2020 года.