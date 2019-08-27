РИАМО - 27 авг. В центральной части подмосковной Ивантеевки завершили благоустройство двух смежных территорий – сквера в Центральном проезде и пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинского, городского сада вблизи КДЦ, общая площадь благоустройства составляет около 7 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Целью благоустройства является организация активной городской среды привлекательной как для жителей, так и для гостей города, создание единого узнаваемого образа.

«В сквере в Центральном проезде создана новая дорожно-тропиночная сеть, мощение в едином стиле, которое отсылает к историческому местному промыслу – тонкосуконному производству, высажены деревья», — говорится в сообщении.

Пространство сквера дополнили площадками для спокойного отдыха. Кроме того, на территории установлены современное уличное освещение, новые детские игровые площадки, пришедшие взамен устаревшему игровому оборудованию, теневые навесы, канатный городок.

В сквере установили стелы, посвященные художникам-мультипликаторам Ивантеевки Л.В. Носыреву и В.А. Никитину. Еще одной отсылкой к исторической составляющей города стал арт-объект «Мельница», напоминающий о том, что Ивантеевка является родиной бумаги на Руси.

«Городской сад расположен вблизи культурно-досугового центра. Здесь появился амфитеатр с открытой ареной, которая предназначена для музыкальных и иных выступлений. Помимо амфитеатра, на благоустраиваемой территории установлены нескольких детских и спортивных площадок. В целом в городском саду стало заметно зеленее, сформирован небольшой рельеф», — добавляется в сообщении.

На площади вблизи культурно-досугового центра «Первомайский» появились два подиума-сцены для проведения городских мероприятий. Там также обустроили парковочные места.