РИАМО - 27 авг. Росздравнадзор провел проверку ГБУЗ «Государственная клиническая онкологическая больница №1» в столице после смерти пациентки, говорится в сообщении пресс-службы Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Так, в больнице допустили нарушение требований законодательства в сфере здравоохранения. Например, после установления диагноза «базальноклеточный рак» пациента не поставили на диспансерный учет, а повторный осмотр был проведен только спустя 10 месяцев. Он и выявил злокачественную опухоль в кишечнике.

«Врачи онкологического отделения №2 приняли решение о проведении операции, невзирая на пониженный уровень гемоглобина у пациента и не приняв никаких мер по его коррекции. Анестезиолог также не обратил внимание на низкий уровень гемоглобина, хотя это является прямым противопоказанием для проведения хирургического вмешательства», - говорится в сообщении.

Также заведующий отделением и лечащий врач не обращали должного внимания на жалобы пациента по поводу ухудшения состояния. В Росздравнадзоре уверены, что в больнице занижали степень анемии (низкого уровня гемоглобина), а лечение проводили бессистемно. Это следует из изученных специалистами ведомства документов медучреждения.

«Операцию необходимо было перенести и выполнить после снижения осложнений опухолевого процесса, но хирургическое вмешательство все же провели, без должной подготовки», - отмечается в материале.

Сразу после проведения операции у пациента появились осложнения, но медики медлили и целую неделю не предпринимали никаких мер к их устранению. Только через три часа после того, как пациенту вновь стало плохо, врачи провели еще одну операцию. В итоге, пациент скончался.

«По итогам проверки <…> установлено, что сотрудниками онкологического отделения №2 ГБУЗ «Государственная клиническая онкологическая больница №1» Департамента здравоохранения Москвы не организовано своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, медицинская помощь оказана некачественно», - заключается в сообщении.

Таким образом в больнице были не соблюдены требования российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан.