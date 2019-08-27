РИАМО - 27 авг. Жители Подмосковья активно пользуются новыми градостроительными онлайн-сервисами, с их запуска уже поступило более 80 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Среди новых сервисов — «Градпроработка онлайн», с помощью которого можно узнать о пересечении границ участка с зонами особого условия использования, и «Стройка рядом с домом», который содержит информацию о проводимых строительных работах на участке и в радиусе трех километров от него. Кроме того, речь идет о сервисе «Агроанализ», который дает информацию о пересечении границ участка с землями сельскохозназначения и так далее.

«За три месяца работы сервис «Градпроработка онлайн» стал весьма популярен среди жителей Подмосковья, им воспользовались более 50 тысяч раз. Подобный результат в первую очередь отражает эффективность цифровизации градостроительных процессов в регионе. Согласно статистике высокую заинтересованность сервисом проявили жители городских округов Раменский, Чехов и Дмитровский», - заявил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Вторым по популярности среди новых сервисов стал «Стройка рядом с домом». На него уже успело поступить порядка 10 тысяч заявок.

Сервис «Агроанализ» только набирает популярность. С его помощью можно не только получить информацию о пересечении границ участка с землями сельскохозназначения и с особо ценными, мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями, но и узнать, например, об удельном показателе кадастровой стоимости участка по группе сельскохозназначения.

Эти услуги были созданы в регионе в рамках цифровизации градостроительного блока региона. Некоторые новые сервисы стали доступные с мая 2019 года, благодаря совместным усилиям Мособлархитектуры и ГБУ МО «Мособлгеотрест». Сервис «Агроанализ» запустили в начале июля при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Воспользоваться сервисами градостроительного блока Подмосковья можно на областном портале Госуслуг. Кроме того, они доступны на Геопортале региона.