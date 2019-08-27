РИАМО - 27 авг. В рамках программы консолидации сетей энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») по итогам полугодия на западе Подмосковья заключили в шесть раз больше договоров безвозмездной передачи имущества, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Так, с целью повышения управляемости и качества обслуживания потребителей компания заключила 135 договоров со сторонними организациями с целью последующего обслуживания, в зону ответственности энергетиков западного филиала компании перешло порядка 163 километров линий электропередачи (ЛЭП), суммарная трансформаторная мощность 15 МВА», - говорится в сообщении.

Для сравнения за шесть месяцев 2018 был заключен 21 договор, было передано порядка 28 километров ЛЭП, 5 МВА.

С февраля 2019 года «Россети Московский регион» упростили требования к процессу передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков (КП) на баланс компании.

Из обязательных условий остались: наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо через личный кабинет , либо в одном из клиентских офисов компании; наличие технологического присоединения к сетям компании; свободного доступа к объектам электросетевого хозяйства; одобрения передачи сетей в соответствии с законодательством со стороны членов СНТ и КП; корректно работающего прибора учета любой модификации; подтвержденного права собственности на участок или дом.

«Консолидация сетей играет важную роль в части обеспечения надежного электроснабжения потребителей, как для самих пользователей электрической энергии, так и для сетевой компании», - отмечается в материале.

В этом случае значительно снижаются затраты каждого дачника и садовода за объем потребленной электроэнергии, так как плата осуществляется по государственному тарифу.

Помимо этого, выделяют еще ряд преимуществ: отсутствие капвложений и эксплуатационных затрат, дальнейшее развитие объектов и создание возможности для подключения новых потребителей, появление возможности современной оплаты за потребленную электроэнергию и другие.

В последние годы аварийность в сетях западного филиала компании сократились на 40%. Во многом такой показатель достигнут благодаря успешно проведенной работе по объединению электросетевых активов.