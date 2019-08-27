РИАМО - 27 авг. Следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о смерти 6-летнего мальчика в Сергиево-Посадском детском доме-интернате, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в материале.

В ближайшее время следствием будет истребована необходимая медицинская документация, опрошены персонал детского дома-интерната и родители умершего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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