РИАМО - 27 авг. 88-летняя женщина попала в травматологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы с редкой формой диспластического коксартроза правого тазобедренного сустава, до этого ей сделали операцию по замене сустава в клинике другого региона, но патология вновь себя проявила, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Когда женщину доставили в больницу в Мытищах, она уже чувствовала боли и не могла ходить самостоятельно. Медики выяснили, что у женщины есть крайне редкая патология — отсутствует головка бедра и вертлужная впадина. Несмотря на это, врачи решились на сложную и высокотехнологичную операцию по замене тазобедренного сустава.

«Мы высверлили вертлужную впадину в тазу, поскольку даже зацепиться было не за что, установили искусственную титановую чашку, поставили ножку с головкой и у нас получился хороший функционирующий искусственный тазобедренный сустав. Операция длилась порядка полутора часов», - сказал врач-травматолог Алексей Сизиков.

Операция прошла успешно — через неделю после хирургического вмешательства женщина уже смогла начать ходить. Впереди ее ждет реабилитация, но она уже сейчас неустанно благодарит врачей, поставивших ее на ноги.

В травматологическом отделении Мытищинской городской клинической больницы часто проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Только в 2019 году местные врачи установили 45 суставов. Однако этот случай был особенным, потому что операцию пришлось проводить при крайне редкой и тяжелой патологии.