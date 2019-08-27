РИАМО - 27 авг. В Москве продолжается строительство моста через Кожуховский затон, который призван обеспечить транспортную доступность территории Нагатинской поймы, в том числе и всесезонного тематического парка развлечений «Остров мечты», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Строительство планируют завершить до конца года. Мост сделают шестиполосным, а его длина составит 680 метров.

«Возведение моста через Кожуховский затон было начато в этом году. На сегодняшний день строительство моста завершено на 70%. Ввод моста планируется в ноябре этого года», — сказал первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

На данный момент строители бетонируют и надвигают последние две закладки, которые и сомкнут мост. После завершения этих работ они начнут асфальтировать мост, а также устанавливать водостоки и освещение.

Примечательным является то, что мост строили с применением технологии, использованной при возведении Крымского моста, — русловых опор. Их установили в русле реки, глубина которой вместе с иловыми отложениями составляет 18 метров.

«Открытие моста приурочено к вводу первой очереди крупнейшего в Европе парка развлечений — «Острова мечты». На данный момент он окружен водой, и попасть туда можно лишь с проспекта Андропова, но уже в скором времени подъехать к парку можно будет и из района Южнопортовый по этому мосту», — добавил Аксенов.

Мост через Кожуховский затон строят в Москве в рамках реконструкции участка Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до Второго Южнопортового проезда. Здесь работы намерены завершить летом 2020 года.