РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Два автобуса столкнулись на Комсомольском проспекте подмосковных Люберец, пострадали три человека, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 18:00 на Комсомольском проспекте столкнулись два автобуса. При столкновении пострадали три человека – два ребенка и один взрослый», – сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте работает полиция. Перевозчик пока неизвестен.

«Пострадавших доставили в медицинские организации Люберец, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь», – отметил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.