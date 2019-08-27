РИАМО – 27 авг. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал доклад международной консалтинговой компании BCG и World Skills, в котором говорится, что около 34 миллионов российских работников недостаточны или избыточны для занимаемой должности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Около 34 миллионов российских работников попадают в так называемую «квалификационную яму». Такая информация содержится в докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».

«Действительно, такая проблема есть, но она отнюдь не только российская. <…> России нужно уделять больше внимания изменению структуры образования, но ситуация на нашем рынке труда не столь катастрофична, как пытаются представить иностранные авторы доклада», - сказал Онищенко.

По мнению парламентария, «весь мир, в том числе мы, вступаем в период серьезной эволюции, когда многие привычные представления об образовании приходится менять».

«Самый яркий пример: сегодня молодые люди, получающие высшее или среднее специальное образование, не могут с уверенностью сказать, что они не то, что будут работать по изначально выбранной специальности, но даже что именно по ней закончат учебное заведение. В мое время естественно было не так», - добавил он.

Многие профессии по объективным причинам обречены на исчезновение, отметил парламентарий, приводя в пример, как робототехника помогает полностью избавиться от людей на конвейерной сборке в различных производствах.

«Это говорит, что подход к образованию нужно менять. Человеку необходимы базовые знания, при этом в нем нужно воспитывать готовность к вариативности, к переменам. Он должен быть готов всю жизнь учиться, менять специальности, постоянно искать новые точки приложения своим талантам», - продолжил Онищенко.

Он назвал доклад о «квалификационной яме» необъективным.

«Что касается доклада, то я сразу обратил внимание, что его автор — «иностранный агент». Именно иностранная компания дала весьма негативную оценку российскому рынку труда. Это дает мне основания полагать, что нужно сделать очень серьезную поправку на «объективность» этих данных. На мой взгляд, данные по России — явно завышенные», - добавил Онищенко.

По словам депутата Госдумы, Россия сохраняет заложенную еще в советское время фундаментальность образования, что положительно сказывается в том числе на компетенциях работников.

Политик добавил, что это не значит, что «у нас в этой сфере все идеально, но преувеличивать наши проблемы нет никаких оснований».