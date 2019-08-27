РИАМО - 27 авг. С архипастырским визитом 1 сентября в подмосковную Коломну приедет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он будет возглавлять праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«В 08:30 владыка возглавит праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, а в 10:30 – молебен перед началом учебного года», - говорится в сообщении.

Также планируется, что митрополит Ювеналий по традиции выступит на Соборной площади с поздравлениями к ученикам основной общеобразовательной школы №3.

1 сентября в Коломне будут отмечать не только День знаний, но и 30-летие возрождения Успенского кафедрального собора.