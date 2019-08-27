РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 авг. В нынешнем году жители Домодедова подали около 500 заявок на участие в губернаторской премии «Наше Подмосковье», сообщается на официальной странице городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«478 домодедовцев претендуют в этом году (в 2019 году – ред.) на премию губернатора «Наше Подмосковье». Сегодня (27 августа – ред.) к жюри присоединились глава городского округа Домодедово Александр Двойных, член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева и телеведущий Дмитрий Дибров», – говорится в сообщении.

Премия губернатора Московской области была учреждена в 2013 году. В нынешнем году проекты представлены в четырех номинациях: «Экология», «Волонтерство и благотворительность», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв». В Домодедове презентация проектов проходила 26 и 27 августа.

Всего на соискание премии в Московской области было подано 22 тысячи заявок. Тысяча победителей будет определена в ноябре. Премия в 2019 году составит 180 тысяч рублей.